L'intelligence artificielle me fatigue !

Loin de moi l'idée de renier mon émerveillement devant l'IA ! Mais après plus de deux mois de recherches intenses sur la question, pour tenter de rendre accessible sans le dénaturer ce sujet complexe - à moi-même autant que pour qui me lira -, avec des mots simples, et avoir publié, à ce jour, 17 billets pour mieux comprendre, me positionner et décider, je commence à ressentir une certaine lassitude.

Moins parce que la problématique ne me passionne plus qu'en raison d'une surcharge cognitive (pour 7 billets en projet, j'ai déjà collecté plusieurs centaines de pages d'informations...), car je suis loin d'avoir épuisé le sujet. J'ai donc choisi de prendre une pause dans mes publications. Elle durera, le temps qu'elle durera !

J'ai demandé à ChatGPT de me rédiger un questionnaire d’auto-évaluation en dix questions sur le thème « Suis-je concerné par la fatigue de l’IA ? », que je vous propose ici. Il est écrit dans un format clair et peut être utilisé dans toutes les situations.





Évaluez votre seuil d’exposition, d’agacement ou de lassitude face à l’IA à toutes les sauces :

Instructions : Pour chaque affirmation, cochez la case correspondant à votre ressenti :

🟢 Jamais – 🟡 Parfois – 🔴 Souvent

🔸 1. Je me sens dépassé·e par la vitesse à laquelle l’IA envahit mon quotidien

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 2. Je reçois trop d’informations sur l’IA (actualités, débats, innovations, outils…)

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 3. J’ai du mal à savoir ce qui est vrai ou exagéré quand on parle d’IA

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 4. Je ressens de l’agacement quand une IA s’invite dans mes outils ou mon travail sans que je le demande

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 5. Je me méfie de plus en plus des images, vidéos ou textes que je vois en ligne

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 6. J’ai l’impression qu’on m’impose l’IA comme une solution à tout

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 7. Je suis fatigué·e d’entendre parler de l’IA comme d’une révolution permanente

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 8. Je me sens inquiet·ète pour l’avenir de mon métier à cause de l’automatisation

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 9. Je ressens un manque de contrôle face à l’IA dans mes outils numériques

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🔸 10. Je préférerais parfois revenir à des outils ou interactions plus « humains »

🔲 Jamais 🔲 Parfois 🔲 Souvent

🧾 Interprétation des résultats

🟢 Jamais - 0–10 points → Sérénité digitale

Vous êtes attentif à l’évolution de l’IA, sans surcharge émotionnelle. Vous gardez une bonne distance critique .

🟡 Parfois - 11–20 points → Léger inconfort

Vous commencez à ressentir une certaine lassitude ou confusion. Il peut être utile de ralentir votre exposition et de mieux choisir vos sources .

🔴 Souvent - 21–30 points → Fatigue de l’IA probable

Vous êtes manifestement saturé ou en perte de repères face au discours et à l’usage de l’IA. Un besoin de pause, de recentrage ou de formation ciblée peut s’imposer.

Pour ce qui me concerne, l'interprétation est simple : 30 points, j'ai répondu « Souvent » à toutes les questions ! Le technostress dû à l'hyperprésence de l'IA m'accable :-)

Et vous ?

