Le réel reconfiguré

Dix essais sur la transformation d’un monde pensable et habitable à l’ère de l’IA
Par « réel », on entend non pas le monde en soi, mais ce qui devient effectivement visible, intelligible et opérant pour une collectivité.
Ce réel tient parce qu’il est stabilisé : la stabilisation désigne l’ensemble des opérations — langagières, techniques et institutionnelles — qui permettent à certains énoncés de durer, de circuler et de faire autorité plutôt que d’autres.
L’énoncé lui-même change de nature : dans le régime scriptoral, il n’est plus lié à un support déterminé. Il peut être écrit, parlé, synthétisé, transcrit, reformulé, généré, mais aussi mis en images, monté, animé et diffusé sous forme audiovisuelle. Ce n’est plus une forme fixe, c’est une unité de sens transformable qui circule entre ces formes au sein d’un flux, sans perdre son opérativité.
En outre, dans un tel régime, la valeur d’un énoncé ne dépend plus uniquement de sa véracité : un énoncé faux peut devenir plus efficace et plus diffusé qu’un énoncé vrai, dès lors qu’il s’inscrit mieux dans les conditions de circulation et de visibilité. Ce qui est en jeu n’est pas la disparition de la vérité, mais la transformation des conditions de sa reconnaissance.
Les conditions mêmes de cette configuration sont en train de changer. Elles deviennent dynamiques, automatisées et métaboliques : elles opèrent en amont, en continu et en aval, à (très) grande échelle et à (très) grande vitesse. En amont, elles configurent ce qui peut apparaître comme réel ; en continu, elles transforment et recombinent les énoncés ; en aval, elles intègrent les effets produits — réactions, usages, circulations — pour ajuster et reconfigurer leurs propres opérations.
Elles ne se contentent plus de configurer le réel ; elles en reconfigurent en permanence les conditions de production en intégrant leurs propres effets. Le réel n’est plus seulement produit : il est pris dans une boucle de transformation continue.
Un changement de régime
Ce déplacement ne peut être compris comme une simple évolution des techniques de communication ou de traitement de l’information. Il correspond à un changement de régime : dans les régimes antérieurs, les conditions de stabilisation existaient déjà, mais elles restaient relativement distinctes, lentes et lisibles. Le langage, les institutions, les médias formaient un cadre dans lequel les énoncés pouvaient être produits, discutés et stabilisés.
Aujourd’hui, ces conditions deviennent elles-mêmes le lieu d’une transformation continue. Elles ne se contentent plus d’encadrer le réel : elles le produisent en se transformant elles-mêmes.
Ce basculement est indissociable de la généralisation des systèmes computationnels, et en particulier des modèles de langage. Ceux-ci ne se contentent pas d’assister la production d’énoncés ; ils participent directement à la transformation des conditions dans lesquelles ces énoncés apparaissent, circulent et produisent des effets.
Nous n’assistons donc pas simplement à une augmentation de la puissance technique, mais à une transformation des conditions du pensable et de l’habitable.
Objet de ce billet
Ce billet n’est pas un onzième essai. Sa seule fonction est de (tenter de) rendre l’ensemble lisible, de présenter l’architecture de ces essais en explicitant le cadre conceptuel qui les relie. Bien que les dix textes présentés ici n’aient pas été écrits comme un système, ils en constituent pourtant un, une théorie systémique du réel reconfiguré :
- théorie en ce qu’elle vise à rendre intelligible la transformation en cours : identifier les conditions de stabilisation, décrire leurs mutations, et expliciter les mécanismes par lesquels elles produisent, transforment et hiérarchisent les énoncés qui composent notre expérience du réel. À ce titre, elle élabore des concepts — énoncé scriptoral, stabilisation, textoralité, oïkosphère, métabolisme — et en examine les relations.
- systémique en ce qu’elle organise ces analyses en une architecture cohérente. Les essais ne sont pas juxtaposés : ils s’articulent selon des niveaux et des blocs qui décrivent une progression — du réel comme conditionné jusqu’au monde comme habitable — en passant par le langage, les systèmes techniques et les formes de pouvoir.
Cette architecture rend visibles les interdépendances : comment une transformation du langage affecte les systèmes, comment ces systèmes reconfigurent les conditions de visibilité, et comment ces conditions redéfinissent à leur tour les possibilités d’action.
Une architecture en 5 blocs
Sur les dix essais qui composent cet ensemble, huit ont déjà été publiés (essais 1 à 8). Les deux derniers (essais 9 et 10) sont en cours de rédaction.
Ce n’est pas un hasard : ces deux textes sont les plus délicats à élaborer, dans la mesure où ils portent directement sur la cohérence d’ensemble du système, l’un (le 9) en ouvrant la question de l’habitabilité du monde, l’autre (le 10) en formulant explicitement le cadre informationnel dans lequel tous les autres prennent sens.
Le présent billet intervient donc à un moment particulier : celui où l’architecture du système est déjà constituée, mais où sa formulation complète, notamment dans ses points les plus décisifs, est encore en phase d’élaboration.
Les 5 blocs correspondent aux niveaux suivants :
- Réel (conditionné)
- Langage (transformé)
- Système (architecturé)
- Pouvoir (reconfiguré)
- Monde (habitable) (ou non)
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Bloc 1 — Déplacement du réel / Essais 1 et 10
Niveau du réel comme conditionné. Ce premier bloc pose le cadre général de l’ensemble.
L’essai 1 — Le nouveau régime communicationnel de l’humanité (Architecture contemporaine des régimes du langage) — ouvre le problème : il montre que les énoncés ne se définissent plus seulement par leur contenu, mais par les conditions qui les rendent visibles, circulants et opérants. La communication cesse alors d’être un simple canal ; elle devient un milieu où se configurent les formes mêmes du langage.
L’essai 10 — Le nouveau régime informationnel de l’humanité (Basculement textoral : oïkosphère, oïkotexte et stabilisation du réel) — en formule la structure la plus explicite. Il établit que le réel ne peut plus être pensé comme un donné immédiat, mais comme un effet de stabilisation, le réel étant conditionné par des opérations de stabilisation.
Autrement dit, ce qui devient réel pour une collectivité n’est pas simplement ce qui existe, mais ce qui parvient à être reconnu, partagé, mémorisé, discuté et mobilisé dans un environnement donné.
Ces deux essais encadrent donc tout le système : le premier introduit le déplacement, le second en explicite la portée théorique.
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Bloc 2 — Transformation du langage / Essais 5, 6 et partie de 1
Niveau du langage transformé. Ce deuxième bloc analyse la transformation du langage qui rend possible le déplacement du réel décrit dans le premier.
L’essai 5 (Pour une écologie du sens : le langage comme milieu hybride / Essai sur l’expérience du sens dans le monologue humain-IA) et l’essai 6 (De la mémoire humaine à la mémoire machinique / Trace, rappel, architecture de la mémoire) montrent que le langage ne peut plus être compris comme un simple outil d’expression ou de représentation. Il devient un milieu — un oïkotexte — au sein duquel les énoncés sont produits, transformés et stabilisés.
Le langage est transformé en milieu et en flux scriptoral : dans ce régime, l’énoncé cesse d’être une forme fixe liée à un support déterminé. Il devient une unité de sens transformable, circulant entre des formes multiples — textuelles, vocales, audiovisuelles — au sein d’un flux continu.
Cette transformation s’accompagne d’une mutation de la mémoire. Celle-ci n’est plus une archive stable, mais un système dynamique de recomposition, indexé, réactivé et reconfiguré en fonction des contextes d’usage.
Ainsi, le langage et la mémoire ne se contentent plus de représenter le réel : ils participent directement à sa production en structurant les conditions dans lesquelles les énoncés peuvent apparaître, circuler et faire effet. Le langage n’est plus un instrument, il est un milieu : l'oïkotexte.
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Bloc 3 — Architectonique de l’IA / Essais 2, 3 et 4
Niveau du système architecturé. Ce troisième bloc propose une modélisation systématique des transformations précédemment décrites.
Les essais 2 (Pour une théorie et une pratique du sens à l’ère des modèles / Herméneutique, répondabilité et interprétations), 3 (Sens, communication et métabolisme : les trois régimes de l’IA / Pour une philosophie contemporaine de l’intelligence artificielle) et 4 (Les trois régimes de l’IA : sens, communication, métabolisme / Architectonique de l’Intelligence artefactuelle) introduisent une architectonique de l’intelligence artificielle fondée sur l’articulation de trois régimes : le sens, la communication et le métabolisme. Il ne s’agit pas de catégories abstraites, mais de dimensions opératoires qui structurent concrètement le fonctionnement des systèmes contemporains.
Le système est architecturé par le sens, la communication et le métabolisme :
- Le régime du sens concerne la production de significations : il renvoie à la cohérence, à l’interprétation et à l’intelligibilité des énoncés.
- Le régime de la communication concerne leur circulation : il organise leur diffusion, leur visibilité et leur mise en relation au sein des flux.
- Le régime du métabolisme concerne leur transformation continue : il absorbe, recombine et réinjecte les énoncés en fonction de leurs effets, selon une logique de boucle.
C’est dans ce cadre que la notion de répondabilité prend tout son sens : dans un environnement où les énoncés sont produits, transformés et diffusés de manière distribuée, la question n’est plus seulement de produire des réponses, mais de savoir qui en répond.
Ainsi, l’intelligence artificielle ne doit pas être comprise comme un ensemble d’outils, mais comme un système architecturé qui organise les conditions mêmes de production, de circulation et de transformation du réel. Le système ne traite plus seulement des énoncés, il en organise les régimes.
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Bloc 4 — Pouvoir et organisation / Essais 7 et 8
Niveau du pouvoir reconfiguré. Ce quatrième bloc examine les conséquences organisationnelles et politiques des transformations précédentes.
Les essais 7 (De maillons faibles à maillons fiables : refonder le (monde du) travail à l’ère de l’IA / Transformer le travail, réorganiser le monde du travail) et 8 (Gouverner les paradoxes : la souveraineté algorithmique à l’ère des écosystèmes génératifs / Sens, communication et métabolisme : trois régimes, trois paradoxes) montrent que le déplacement du réel, la transformation du langage et l’architectonique des systèmes ne restent pas sans effet : ils reconfigurent en profondeur les formes du travail, de la responsabilité et de la souveraineté.
Le pouvoir est reconfiguré comme pouvoir environnemental. Dans les régimes antérieurs, le pouvoir s’exerçait principalement par des actions identifiables : décisions, règles, injonctions, interdictions. Il passait par des institutions et des acteurs clairement situés.
Dans le régime actuel, le pouvoir se déplace. Il ne s’exerce plus seulement à travers des contenus ou des décisions explicites, mais à travers la configuration des conditions dans lesquelles ces contenus apparaissent, circulent et produisent des effets.
Il devient environnemental : il agit en amont, en structurant les cadres de visibilité, les hiérarchies de l’attention, les rythmes de circulation et les formes de pertinence.
Cette transformation affecte directement le travail, qui se reconfigure autour de chaînes de production distribuées et souvent automatisées ; elle affecte aussi la responsabilité, qui se dilue ou se déplace dans ces chaînes ; elle affecte enfin la souveraineté, qui ne peut plus être pensée uniquement à l’échelle des États, mais doit être reconsidérée à partir des infrastructures et des systèmes qui conditionnent le réel.
Ainsi, le pouvoir ne se limite plus à orienter les actions, il organise les conditions de possibilité de ces actions ; il ne dit plus seulement quoi faire, il configure ce qui peut être fait.
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Bloc 5 — Habitabilité du monde / Essai 9
Niveau du monde habitable, ou non. Ce cinquième bloc constitue le point d’aboutissement de l’ensemble.
L’essai 9 (Pour un imaginaire et un horizon à nouveau habitables / Résister à l’occupation permanente du visible et du pensable) ne prolonge pas simplement les analyses précédentes : il en déplace l’enjeu.
Il ne s’agit plus seulement de comprendre comment le réel est configuré, mais de savoir dans quelles conditions notre planète peut encore être habitée : le monde devient un problème d’habitabilité.
Si le réel est conditionné (Bloc 1), si le langage devient un milieu (Bloc 2), si les systèmes en organisent les régimes (Bloc 3), et si le pouvoir agit sur ces conditions (Bloc 4), alors la question décisive devient celle-ci : que devient l’expérience humaine dans un tel environnement ? Le monde devient habitable — ou non ? — en fonction des conditions qui le configurent.
L’habitabilité ne désigne pas seulement des conditions matérielles, mais la possibilité même de :
- se repérer
- comprendre
- faire confiance
- agir
- projeter
Dans un régime marqué par la saturation, la vitesse, la transformation continue et l’instabilité des énoncés, cette habitabilité ne va plus de soi. Elle dépend de la capacité à maintenir des formes de stabilité, de reprise, de discernement et d’imputation, autrement dit, des conditions dans lesquelles le sens peut encore être partagé et soutenu.
Ainsi, ce dernier bloc ne propose pas une conclusion, mais une ouverture : il déplace la question du réel vers celle du monde, et de sa possibilité même. Le problème n’est plus seulement de savoir ce qui est réel, mais si ce réel est encore habitable.
*
Conclusion
Ces dix essais ne proposent pas une théorie de plus sur l’intelligence artificielle, mais un déplacement plus profond : celui des conditions dans lesquelles le réel devient pensable et habitable.
Le parcours proposé ici suit une progression, du réel comme conditionné au monde comme habitable. À chaque niveau — langage, système, pouvoir — ce sont les conditions de cette montée qui se reconfigurent. Ce qui apparaît ainsi n’est pas seulement une mutation technique ou cognitive, mais une transformation du milieu dans lequel nous pensons, agissons et vivons.
Ce milieu — l’oïkosphère — ne peut être ni contourné ni quitté. Il peut en revanche être décrit, compris, discuté, et, dans certaines limites, orienté. C’est là l’enjeu.
Car si les conditions du réel deviennent dynamiques, automatisées et métaboliques, la question n’est plus seulement de savoir ce qui est vrai, ni même ce qui est réel, mais dans quelles conditions ce réel peut encore être partagé, soutenu et habité.
Ce billet n’a qu’une fonction : rendre visible l’architecture d’un ensemble et la cohérence d’un système. Le reste — la lecture, la discussion, l’appropriation — appartient désormais à qui voudra bien me lire.
P.S. Voici les 10 résumés des billets correspondants (les liens vers les essais 9 et 10 seront ajoutés lorsqu'ils seront publiés), rédigés avec l'IA :
Essai 1 — Le nouveau régime communicationnel de l’humanité / Architecture contemporaine des régimes du langage
Cet article
propose une conceptualisation du basculement contemporain des conditions
publiques du langage sous l’effet des dispositifs numériques et algorithmiques.
Il avance l’hypothèse que les énoncés, textes, paroles, fragments multimodaux,
ne se définissent plus d’abord par leur contenu, mais par les procédures de
transformation, de sélection, de visibilité et d’attribution qui les rendent
socialement opérants.
L’analyse met
en évidence un déplacement majeur : la médiation n’est plus un simple
intermédiaire entre un locuteur et un auditeur, mais un milieu qui configure en
amont la forme même des énoncés. Dans ce contexte, l’oral et l’écrit tendent à
se confondre dans des chaînes de conversions et de reformulations, et l’expérience
d’une parole adressée se trouve reconfigurée par l’émergence d’énoncés
produits, assistés ou simulés par des dispositifs techniques. L’article insiste
sur le fait que ces transformations affectent autant la persistance que la
circulation : la mémoire devient moins un stockage qu’un système d’indexation,
de réactivation et de recomposition, produisant simultanément saturation des
traces et oubli par invisibilisation.
Sur le plan
politico-épistémique, l’article montre que la fragilisation contemporaine du
débat public ne se réduit pas à une question de vrai et de faux. Elle tient au
trouble des mécanismes par lesquels une parole peut être reconnue, endossée et
imputée. L’autorité se distribue le long de chaînes de médiation où la
responsabilité devient difficile à localiser, et où la crédibilité dépend de
plus en plus de la compatibilité des énoncés avec des formats, des métriques et
des dispositifs de contextualisation.
Pour décrire
cette situation, l’article propose une série de concepts articulés. La
textoralité désigne d’abord un régime sémiotique dans lequel écriture et parole
cessent d’être des catégories distinctes pour devenir des modalités
techniquement interconvertibles d’un même processus langagier. Dans ce cadre,
le palimptexte caractérise l’objet sémiotique contemporain comme une
configuration stratifiée, transformable et souvent multimodale ; la
palimptextualité et la palimptextoralité décrivent les régimes de circulation
fondés sur la reprise, la recontextualisation et la versionnalité continue des
énoncés ; enfin, la textautoralité permet de repenser l’auteur comme une
fonction d’endossement et de responsabilité située dans des trajectoires de
transformation plutôt que dans une origine unique.
L’enjeu final
est politique : il s’agit moins de restaurer une stabilité perdue que de
rendre l’instabilité du langage discutable et gouvernable, en identifiant les
conditions institutionnelles et techniques permettant de produire à nouveau du
crédit public, de la contestation effective et des formes praticables d’imputabilité
dans l’écologie socio-technique contemporaine.
Pour situer ce
basculement, l’article ouvre brièvement sur deux scènes historiques où vérité,
autorité et conditions de circulation se reconfigurent, afin d’éclairer les
transformations anthropologiques, politiques et du langage à l’ère des
plateformes, de l’automatisation et de l’indexation algorithmique.
Essai 2 — Pour une théorie et une pratique du sens à l’ère des modèles / Herméneutique, répondabilité et interprétations
Le mot sens n’a jamais été univoque. Issu du latin sensus (de sentire : percevoir par les sens et par l’intelligence), il a très tôt désigné en français plusieurs dimensions distinctes, dont l’unité n’était ni logique ni théorique, mais anthropologique. Les sources médiévales et l’histoire lexicographique permettent d’en dégager au moins trois axes principaux :
• le sens comme faculté de juger (raison, sagesse, bon sens, discernement),
• le sens comme faculté de percevoir (impressions sensibles, expérience vécue),
• le sens comme contenu intelligible ou signification (ce à quoi renvoie un signe, un énoncé, un discours).
Dès l’ancien français, ces acceptions coexistent, sans se confondre, mais sans être entièrement dissociées. Leur unité profonde tient à une même condition : un sujet capable de sentir, de juger et d’articuler ces trois activités dans des signes. Dire qu’un énoncé « a du sens » impliquait alors, fût-ce implicitement, une expérience, une orientation du jugement et une possibilité de répondre de ce qui est dit. C’est pourquoi l’histoire du mot associe étroitement sens et désorientation (perdre le sens), ou sens et capacité pratique (savoir quoi faire, garder le sens des choses).
Or cette configuration historique se trouve aujourd’hui profondément déplacée. Les modèles de langage rendent possible une production massive et autonome de signification (cohérence sémantique et discursive) détachée de l’expérience sensible comme de la faculté de juger. La dimension du sens comme signification se trouve ainsi techniquement isolée, tandis que les dimensions du sens comme perception vécue et comme raison endossable ne sont plus portées par le dispositif de production lui-même.
Ce déplacement n’implique pas que le mot sens change de définition, mais qu’il change de régime, c’est-à-dire de conditions d’usage et de stabilisation. Ce qui était historiquement soutenu par l’unité du sujet vivant — sentir, juger, signifier — doit désormais être reconstruit autrement, par des pratiques, des dispositifs et des formes explicites d’endossement. L’enjeu contemporain n’est donc pas la disparition du sens, mais la transformation des modalités de le porter, de l’assumer et de le mettre à l’épreuve.
C’est dans ce contexte que cet essai interroge le sens à l’ère des modèles : non comme simple signification produite, mais comme condition publique de jugement, de reprise et de discutabilité :
• Jugement : acte de discerner et de trancher pour de bonnes raisons : évaluer ce qui est fiable, pertinent et solide, puis assumer ce choix de manière explicable, contestable et révisable.
• Reprise : possibilité de revenir sur un énoncé pour le corriger, le préciser ou le transformer à la lumière d’objections, de faits nouveaux ou d’un meilleur cadrage — bref, de faire que la discussion ait un effet.
• Discutabilité : possibilité effective de soumettre un énoncé à l’examen public : demander des raisons, contester, nuancer, et obtenir des clarifications qui peuvent modifier ce qui est tenu pour valable.
Ce qui précède ne prend pas la même forme selon les usages : on ne demande pas la même capacité de discussion à un outil de fiction qu’à un dispositif qui oriente une décision. Il ne s’agit pas d’attendre des modèles qu’ils jugent ou se corrigent comme des sujets, mais d’organiser les usages (traçabilité, seuils, points d’endossement, procédures de contestation) pour que jugement, reprise et discutabilité restent possibles. Les chapitres suivants traduisent ces exigences en dispositifs et critères de gouvernance adaptés aux contextes.
Le présent essai désigne l’ensemble de ces conditions — juger, reprendre et discuter — sous le terme de « répondabilité ». La préface en pose la nécessité ; l’introduction en donne la définition opératoire.
Cet essai conclut le triptyque des trois régimes de l’intelligence artificielle, dont les deux premiers volets ont porté respectivement sur le sens et la communication. Il propose une analyse de l’IA contemporaine à partir de la notion de métabolisme, entendue non comme un simple ensemble d’impacts environnementaux ou comme une infrastructure de soutien, mais comme un régime structurant de transformations « métaboliques » et symboliques, conditionnant à la fois la production du sens, les usages communicationnels et les formes de gouvernabilité.
En
articulant métabolisme, communication et responsabilité, l’article montre que
les difficultés persistantes de régulation de l’IA ne relèvent pas
principalement d’un déficit normatif ou technique, mais d’un désalignement
structurel entre les exigences de répondabilité et les contraintes métaboliques propres aux systèmes à grande
échelle. L’analyse distingue plusieurs régimes métaboliques de l’IA —
extractif, productiviste, frugal, circulaire, symbiotique — et met en évidence
le rôle central de la temporalité, de l’accélération et de la mise à l’échelle
dans la stabilisation d’un équilibre social indifférent aux conditions de
production et de maintenance des systèmes.
En
conclusion, l’article soutient que toute gouvernance effective de l’IA suppose
un déplacement du langage de l’optimisation vers celui des seuils, des
arbitrages et des coûts incompressibles, et invite à repenser la responsabilité
comme une pratique métaboliquement située plutôt que comme un principe
abstrait.
Essai 4 — Les trois régimes de l’IA : sens, communication, métabolisme / Architectonique de l’Intelligence artefactuelle
En
2026, « intelligence artificielle » est devenu un mot-évidence. Mais
ce mot ne décrit plus adéquatement la réalité qu’il recouvre : non une
faculté unifiée logée dans des machines, ni un objet artificiel isolable, mais
un milieu sociotechnique composé de modèles, de plateformes, d’infrastructures,
de travail humain, de normes et d’usages — un ensemble massif, instable,
difficile à gouverner.
Ce
livre propose donc un déplacement conceptuel : parler d’intelligence
artefactuelle. Il ne s’agit pas de décider si des systèmes sont
« intelligents », mais de comprendre dans quelles conditions leurs
productions deviennent intelligibles, crédibles et opérantes au point d’être
reconnues comme telles. L’intelligence n’est pas ici une propriété des
artefacts : elle est un effet architectonique, conditionnel et réversible,
produit par des agencements techniques, symboliques, organisationnels et
matériels.
Pour
fonder cet objet, l’ouvrage développe une architectonique articulée autour de
trois régimes irréductibles. Le régime du sens est abordé à partir de la
répondabilité : la question du sens se déplace de la compréhension vers
l’endossement au point d’usage, c’est-à-dire vers les conditions concrètes de
reprise, de contestation et d’assomption. Le régime de la communication analyse
la transformation contemporaine de la parole à l’ère de la circulation
algorithmique, de la convertibilité généralisée et de l’autorité distribuée, où
la crise du vrai/faux se double d’une crise fiduciaire. Le régime métabolique
met en évidence la dette entropique située — accumulation irréversible de flux
matériels, énergétiques, humains et organisationnels — qui impose des seuils
ultimes de soutenabilité.
L’intelligence
artefactuelle n’apparaît que lorsque ces trois régimes parviennent,
temporairement, à se contraindre mutuellement sans se neutraliser. Elle peut
alors être stabilisée et reconnue, mais demeure fragile, conflictuelle,
réversible. Lorsque l’un des régimes écrase les autres, l’IA peut continuer de
fonctionner tout en cessant d’être gouvernable : sens sans soutenabilité,
communication sans orientation, métabolisme sans signification.
À
partir de ce diagnostic, l’ouvrage soutient que gouverner cette intelligence ne
consiste ni à optimiser des performances ni à ajouter des normes après coup,
mais à rendre visibles et négociables les arbitrages de sens, de circulation et
de matérialité qui conditionnent son existence même. Cet essai, Les trois
régimes de l’Intelligence artefactuelle, ne propose pas une définition
supplémentaire : il change le cadre à partir duquel l’intelligence
artefactuelle devient pensable — et gouvernable. Il s’adresse aux chercheuses
et chercheurs, décideurs publics, concepteurs, juristes et praticiens devant
arbitrer, en situation, entre exigences de sens, conditions de circulation et
contraintes métaboliques.
Essai 5 — Pour une écologie du sens : le langage comme milieu hybride / Essai sur l’expérience du sens dans le monologue humain-IA
Cet
essai part d’une expérience devenue banale et pourtant décisive :
l’interaction avec les grands modèles de langage, souvent décrite comme un
« dialogue », mais qui relève plutôt d’un monologue humain-IA. L’IA
répond à tout, sans visage, sans monde vécu, sans responsabilité : elle
répond à nos requêtes, mais ne répond de rien. Cette dissociation déplace
entièrement la charge du sens vers l’humain, désormais seul garant du
discernement, de la preuve et de l’endossement.
Pour
nommer la mutation en cours, l’auteur propose le concept d’oïkotexte : le
passage du texte comme objet (hypertexte, palimptexte) au langage comme milieu
— une atmosphère discursive saturée, invisible et pourtant omniprésente, où le
vraisemblable tend à circuler comme un quasi-vrai. Dans ce nouvel
environnement, le risque majeur n’est pas seulement l’erreur, mais l’épuisement
herméneutique, l’atrophie du discernement et l’isolement : signes
« sans origine » et lecteur privé d’altérité réelle.
L’essai
se déploie alors en trois gestes : diagnostiquer le milieu (ses
hybridations, ses forces, ses instabilités), cartographier ses dimensions (à
trois échelles : microïkotexte, mésoïkotexte, macroïkotexte), puis
apprendre à l’habiter par une éthique de la navigation : lenteur,
traçabilité, recherche d’altérité, sobriété attentionnelle, et responsabilité
de la restitution. L’enjeu est civilisationnel : préserver les conditions
d’habitabilité du vrai dans un monde où le langage devient environnement — un milieu
déjà instable, industrialisé, traversé par des logiques économiques et
techniques qui rendent le plausible plus disponible que le vrai et n’autorisent
aucun optimisme spontané.
Essai 6 — De la mémoire humaine à la mémoire machinique / Trace, rappel, architecture de la mémoire
Cet
essai propose une « cosmogonie de la mémoire » visant à clarifier un
terme devenu mot-valise sous l’effet des transformations techniques
contemporaines. Partant du constat que « mémoire » désigne
indistinctement des phénomènes hétérogènes (trace neurobiologique, récit
personnel, archive institutionnelle, stockage numérique, traitement
algorithmique), l’ouvrage soutient qu’une telle indétermination n’est pas
seulement sémantique : elle oriente les pratiques, les imaginaires et les
politiques « du passé », à savoir les manières dont les sociétés
sélectionnent, interprètent, commémorent ou effacent certains événements. Pour
rendre ce territoire pensable, l’auteur construit un cadre analytique articulé
autour d’un triptyque — trace, rappel, architecture — et d’un fil rouge :
la mémoire ne relève pas d’un simple stockage, mais d’une opération qui
organise la temporalité humaine.
La
première partie décrit la trace comme condition incarnée de la mémoire :
inscription fragile dans le corps, reconstruction, oubli, et articulation du
temps vécu. La seconde partie analyse le rappel comme pratique située et
socialement structurée : indices sensoriels, récit, discussion,
désaccord ; la mémoire individuelle apparaît ainsi inséparable de cadres
collectifs (institutions, rites, commémorations, conflits de récit). La
troisième partie examine l’architecture de la mémoire à l’ère numérique :
l’accès devient milieu, l’archive se transforme en agent, et la visibilité du
passé est reconfigurée par l’indexation, la recommandation et les
infrastructures de plateformes. L’ouvrage soutient que ces architectures ne se
contentent pas de conserver des traces : elles modifient la distance
temporelle, redistribuent les conditions du rappel et déplacent les régimes de
responsabilité.
Dans
ce contexte, le traitement de l’IA générative occupe une place
structurante : l’essai distingue la production de discours à partir de
traces de l’acte humain de se souvenir, en soulignant le risque d’une
« parole sans garant » — récits plausibles sans expérience vécue,
sans dette ni imputabilité. L’enjeu devient alors éthique et politique :
gouverner les traces (droit, plateformes, États), préserver la confrontabilité
des récits, et maintenir des conditions d’habitabilité de la mémoire dans un
monde saturé de rappels automatisés.
La
thèse générale se formule ainsi : la mémoire est un principe
d’articulation du sens dans le temps. Elle transforme la succession
d’événements en temporalité vécue, en continuité narrative, en identité
(individuelle et collective). L’essai conclut qu’il ne s’agit pas d’opposer
mémoire humaine et mémoire technique, mais de déterminer quelles configurations
sociotechniques permettent de conserver une mémoire « vivante » —
située, sélective, reconstructive, contestable et imputable — plutôt qu’une
mémoire subie, opaque et déresponsabilisée.
Essai 7 — De maillons faibles à maillons fiables : refonder le (monde du) travail à l’ère de l’IA / Transformer le travail, réorganiser le monde du travail
À
mesure que l’intelligence artificielle s’impose dans les organisations, le
travail ne disparaît pas : il change de place. Dans de nombreux métiers,
la production se déplace vers les systèmes, tandis que l’humain se retrouve en
bout de chaîne, chargé de vérifier, corriger, arbitrer et assumer. La
responsabilité demeure — parfois s’accroît — alors même que le contrôle, les
moyens et la valeur reconnue tendent à se réduire. C’est cette position
paradoxale que cet essai nomme celle du « maillon faible ».
À
partir d’une observation concrète — celle du professionnel devenu garant final
d’un résultat qu’il ne produit plus entièrement — cet essai propose une lecture
progressive des transformations en cours. Il montre comment l’IA modifie
d’abord la perception du travail, puis la réalité des tâches, avant de
reconfigurer les trajectoires professionnelles, la distribution de la valeur,
la responsabilité et, plus profondément, la place de l’humain dans les systèmes
contemporains.
L’analyse
s’organise en trois mouvements : observer les mutations silencieuses du
travail intellectuel, comprendre leurs implications économiques,
organisationnelles et anthropologiques, puis esquisser les conditions d’une
refondation. Au cœur de cette démarche se trouve une matrice d’analyse —
Responsabilité, Contrôle, Moyens, Valeur (R-C-M-V) —, qui permet de
diagnostiquer les désalignements structurels produisant des
« fusibles » plutôt que des acteurs fiables.
L’ouvrage
soutient que le principal enjeu n’est pas la disparition du travail, mais sa
reconfiguration : la fonction humaine se déplace vers la fiabilité.
Pourtant, cette fonction reste largement invisibilisée, sous-valorisée et mal
comprise, alors même qu’elle conditionne la solidité des systèmes. En refusant
de reconnaître la finitude humaine — nos limites cognitives, temporelles et
organisationnelles —, les sociétés risquent d’institutionnaliser des formes
durables de fragilité.
À
partir de ce diagnostic, cet ouvrage propose de passer d’une logique de
maillons faibles à une logique de maillons fiables, en repensant les
organisations, les formations, les débuts de carrière, la reconnaissance
économique de la validation, et le rôle des institutions. Car ce qui se joue
dépasse largement les métiers « cols blancs » : c’est la place
même du travail comme principe structurant des sociétés modernes qui se
transforme.
À
l’heure où les premières interprétations de l’IA sont en train de devenir des
normes durables, cet essai invite à prendre conscience du moment fondateur que
nous traversons. Comprendre aujourd’hui la nature réelle du travail humain dans
les systèmes automatisés est une condition pour ne pas en organiser, sans le
vouloir, la dévalorisation à long terme. Au fond, la question qui traverse
l’ouvrage est simple et décisive : que devient une société fondée sur le
travail lorsque le travail change de nature ?
Essai 8 — Gouverner les paradoxes : la souveraineté algorithmique à l’ère des écosystèmes génératifs / Sens, communication et métabolisme : trois régimes, trois paradoxes
Les écosystèmes génératifs
transforment les conditions d’exercice de la souveraineté sans l’abolir :
les États continuent d’agir, mais ne maîtrisent plus les systèmes dans lesquels
s’exerce cette action.
Cette transformation ne tient pas
à une simple limitation externe, mais à une reconfiguration structurelle. Les
contraintes deviennent invisibles, inscrites dans des architectures techniques
et des chaînes d’interdépendance globalisées. Elles sont en partie
irréversibles, du fait de l’accumulation d’infrastructures et de dépendances, et
impersonnelles, car résultant de dynamiques systémiques plutôt que de volontés
identifiables.
Dans ce contexte, l’intelligence
artificielle ne peut plus être pensée comme une technologie isolée, mais comme
un milieu infrastructurel global, articulant modèles, plateformes, flux
matériels et dispositifs institutionnels.
La souveraineté algorithmique ne
désigne donc plus une capacité de maîtrise, mais un problème de gouvernement :
celui de systèmes dont aucun acteur ne contrôle l’ensemble des conditions.
Cette difficulté peut être
analysée à partir de trois régimes irréductibles : le sens, qui concerne
les conditions d’interprétation et de responsabilité ; la communication,
qui organise la circulation et la légitimation des usages ; et le
métabolisme, qui renvoie aux infrastructures matérielles et énergétiques des
systèmes.
Les tensions contemporaines ne
relèvent pas de dysfonctionnements ponctuels, mais de paradoxes structurels
inscrits dans ces régimes. Le présent essai en identifie trois : le
paradoxe Anthropic, celui des « all lawful uses », et enfin le
paradoxe de la souveraineté dépendante, dont l’articulation produit une
désarticulation : les systèmes continuent de fonctionner alors même que
leurs conditions de gouvernance deviennent instables et contradictoires.
Dès lors, la souveraineté ne
consiste plus à maîtriser les systèmes, mais à gouverner les paradoxes qui en
conditionnent l’existence.
Essai 9 (à publier) — Pour un imaginaire et un horizon à nouveau habitables / Résister à l’occupation permanente du visible et du pensable
Le présent essai part d’un
constat simple : dans un monde saturé de crises, de conflits et de récits
de désastre, l’esprit humain peine à maintenir une prise sur des horizons
positifs.
L’Ombelle de l’imaginaire et
des horizons habitables propose une exploration philosophique des
conditions qui rendent un monde collectif pensable et habitable. Dans un tel
contexte, il devient de plus en plus difficile de se représenter des formes de
vie désirables et d’y engager durablement son énergie. Les sociétés
contemporaines ne souffrent pas seulement de crises économiques, politiques ou
écologiques, mais d’un affaiblissement des conditions de l’imaginaire
collectif. Les récits communs se fragmentent, l’attention se disperse, les
horizons d’avenir se rétrécissent et les liens sociaux se fragilisent.
Pour analyser cette situation,
l’ouvrage propose une métaphore structurante : celle de l’ombelle, une
forme botanique composée de multiples fleurs reliées par une même architecture.
L’imaginaire humain est envisagé de manière analogue : il ne constitue pas
un bloc homogène, mais un ensemble de dimensions interdépendantes qui
conditionnent notre manière d’habiter le monde.
Sept ombellules structurent ainsi
l’analyse : le temps, l’émerveillement, l’attention, la représentation, le
geste, le désir et le lien. Chacune est étudiée à travers un double
mouvement : des fleurs fermées, qui décrivent les formes contemporaines de
fermeture de l’imaginaire (accélération, saturation, dispersion, cynisme,
isolement…), et des fleurs ouvertes, qui désignent les conditions possibles
d’une réouverture (lenteur choisie, beauté, présence, récits incarnés,
artisanat, engagement, solidarité).
Cette cartographie permet de
montrer que les difficultés contemporaines ne sont pas simplement individuelles
ou morales. Elles résultent de configurations symboliques et institutionnelles
qui orientent la perception du possible. Les architectures numériques de
l’attention, la polarisation des récits publics, l’économie de la visibilité et
la fragmentation des espaces de discussion contribuent à restreindre l’horizon
collectif. L’imaginaire ne disparaît pas, mais il est souvent capturé, redirigé
ou appauvri.
L’essai met également en lumière
un pédoncule central reliant deux dimensions décisives : la représentation
et l’engagement. Les représentations collectives façonnent les désirs et
orientent les engagements possibles ; mais l’action et l’engagement
peuvent à leur tour transformer les représentations dominantes. C’est dans
cette interaction que se jouent les possibilités de transformation symbolique
d’une société.
L’ouvrage se conclut sur l’idée
que l’imaginaire ne peut être restauré par une simple critique des dérives
contemporaines. Il doit être cultivé à travers des pratiques concrètes :
attention plus lente, gestes incarnés, récits de coopération, communautés
vivantes et formes renouvelées de délibération collective. La reconstruction
d’un espace commun n’est pas un retour nostalgique à un passé perdu, mais une
invention progressive de dispositifs permettant à des individus différents
d’habiter un même monde sans cesser d’être en désaccord.
Ainsi, l’essai défend une thèse
centrale : lorsque l’imaginaire se ferme, le monde semble se réduire à la
gestion du présent ; lorsque l’imaginaire se rouvre, de nouveaux horizons
deviennent pensables et habitables. L’enjeu n’est donc pas seulement
intellectuel ou esthétique : il est profondément politique et
anthropologique.
Essai 10 (à publier) — Le nouveau régime informationnel de l’humanité / Basculement textoral : oïkosphère, oïkotexte et production du réel
Cet ouvrage propose une analyse
du basculement contemporain du régime informationnel à partir d’un déplacement
conceptuel central : le réel ne peut plus être compris comme un donné
immédiatement accessible, mais comme le produit de conditions de stabilisation
historiquement situées. À partir de cette hypothèse, il reconstruit une
généalogie des régimes informationnels – oralité, écriture, littératie, ère
médiatique – en montrant que chacun d’eux organise différemment les conditions
de persistance, d’imputabilité, de mémoire et de reconnaissance des énoncés. Le
réel apparaît ainsi comme un effet de stabilisation : ce qui tient suffisamment
pour être partagé, reconnu et mobilisé.
Le régime contemporain ne rompt
pas avec cette logique, mais en transforme radicalement les modalités. Là où
les régimes antérieurs reposaient sur des dispositifs relativement
identifiables et stables – mémoire incarnée, archive, institutions, médias – la
stabilisation devient aujourd’hui continue, distribuée, automatisée et souvent
opaque. Cette mutation correspond à un changement de seuil : les médiations ne
sont plus des opérations ponctuelles, mais des conditions permanentes
d’apparition du réel. La distinction entre production, circulation et réception
tend à s’effacer au profit d’un ensemble de processus intégrés qui configurent
en amont ce qui devient visible, crédible et opératoire.
Ce basculement est conceptualisé
comme un moment textoral : un régime dans lequel le langage lui-même devient un
flux de conversion généralisée, et où les énoncés sont en permanence
transformés, recombinés et recontextualisés. Il s’accompagne d’une dissociation
croissante entre vérité et reconnaissance, produisant une crise fiduciaire : la
validité d’un énoncé ne garantit plus sa visibilité, tandis que sa circulation
peut produire des effets indépendamment de sa véracité.
Pour rendre compte de cette
transformation, l’ouvrage introduit le concept d’oïkosphère, défini comme le
milieu global dans lequel se configurent les conditions d’apparition, de
circulation et de reconnaissance du réel. L’oïkosphère ne se réduit ni aux infrastructures
techniques, ni aux institutions, ni au langage, mais désigne l’ensemble de
leurs interactions. Dans ce cadre, le pouvoir devient environnemental : il ne
s’exerce plus seulement à travers des contenus ou des discours, mais à travers
la structuration même des conditions du visible et du dicible.
L’analyse se prolonge par l’étude
de l’oïkotexte comme couche langagière de ce milieu, de la production du réel
comme ensemble d’opérations de sélection, de hiérarchisation et de
configuration, et des formes d’agentivité possibles dans un environnement où
les conditions d’action sont elles-mêmes structurées par ces processus. Elle
met en évidence les tensions politiques du régime – entre efficacité et
délibération, sécurité et liberté, vérité et utilité – ainsi que les dérives
liées à la fragmentation du réel et à l’érosion des conditions démocratiques.
L’ouvrage conclut en proposant de
penser le réel comme un enjeu politique : non plus comme un donné à
interpréter, mais comme un espace à configurer, à contester et à habiter
collectivement.
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